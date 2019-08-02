Суд арестовал пятого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

В пятницу Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 27 сентября еще одного - пятого по счету - фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля нынешнего года. За решетку по решению суда отправили студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Пользователям интернета он еще известен как активный видеоблогер.

Его защита пыталась добиться переноса заседания суда. В качестве аргумента было сказано, что Жуков, мол, спал за сутки меньше часа и "не может адекватно воспринимать происходящее". Адвокат Даниил Берман также просил заменить заключение Жукова под стражу домашним арестом или подпиской о невыезде. Защита также твердила о возможном залоге - родители Жукова были готовы внести миллион рублей.

С этими предложениями не соглашался представитель следственных органов. Он просил арестовать Жукова, так как, оставаясь на свободе, по мнению правоохранителей, он может передать сообщникам, цитируем, "сведения, ставшие ему известными из материала дела".

Этот аргумент поддержал прокурор. В итоге суд отправил Жукова под арест.

Напомним, что в СИЗО на два месяца уже посадили других участников несанкционированного митинга в Москве - Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Всем им вменяют участие в массовых беспорядках, а некоторым арестованным еще и нападение на представителей власти. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. Только по статье о беспорядках арестованным грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, не согласованный с мэрией столицы митинг прошел 27 июля. В ходе него за различные нарушения были задержаны 1074 человека. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.

Кроме того, столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - сообщили в пресс-службе главка.

Между тем

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей, а также увеличить срок задержания нарушителя, необходимый для проведения проведения оперативно-розыскных мероприятий, до трех суток . "Международный опыт показывает, что, например, в европейских странах штрафы за участие в несанкционированных акциях существенно выше, чем в России. Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10-20 тысяч до 1 млн рублей, чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона", - заявил депутат ТАСС.

Старшинов напомнил, что по действующему законодательству срок административного задержания человека не может превышать трех, а в отдельных случаях 48 часов. "По факту получается, что у правоохранителей действительно мало времени для проведения необходимых оперативно- розыскных мероприятий. Происходящие события подталкивают к мысли о том, что необходимо увеличить этот срок до 72 часов", - считает депутат. Он уточнил, что речь должна идти также о задержаниях по статье 9.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Старшинов не исключает, что такой законопроект может быть подготовлен, "когда депутаты вернутся из летних отпусков".