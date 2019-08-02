Врач из Рязани выиграла в лотерею квартиру

Анна Козлова из Рязани стала победительницей "Жилищной лотереи". По итогам 347-го тиража она выиграла квартиру стоимостью 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Столото".

- Мне приносят удачу четные числа. Я купила несколько лотерейных билетов, но выиграл тот, где было мое любимое число, - рассказала победительница.

Анна - врач-ревматолог. Чтобы заработать на собственное жилье, она совмещает несколько работ.

Теперь жилье у нее есть, но женщина намерена покупать лотерейные билеты и дальше. Ее новая цель - выиграть трехкомнатную квартиру в Москве в жилом комплексе бизнес-класса.