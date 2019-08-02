Выдвиженец в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу

ЦИК снял жалобу незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлии Серебрянской с рассмотрения в связи с отзывом жалобы самим кандидатом.

"Я отзываю свою жалобу", - заявила Юлия Серебрянская на заседании Центризбиркома в пятницу, 2 августа.

Она поблагодарила ЦИК "за предоставленную возможность дополнительно изучить документы, оценить сложившуюся ситуацию".

Свое решение самовыдвиженец на выборах в Мосгордуму назвала взвешенным и объяснила его тем, что у нее "нет достаточного количества подписей".

"Для меня это был первый опыт сбора подписей", - сказала Юлия Серебрянская, посетовав на отсутствие у кандидатов серьезных инструментов контроля качества сбора подписей со стороны сборщиков. "Единственный инструмент - это доверие, но его не всегда достаточно", - заметила она.

В связи с ее заявлением ЦИК снял жалобу с рассмотрения и исключил вопрос из повестки заседания.

Серебрянская выразила надежду, что те проблемы, которые были выявлены в ходе рассмотрения ее обращения, будут учтены ЦИК при подготовке изменений в механизм сбора подписей. Глава ЦИК Элла Памфилова согласилась с тем, что процесс сбора подписей необходимо совершенствовать в интересах избирателей.