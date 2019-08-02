Для выпуска косаток из "китовой тюрьмы" понадобились три тонны льда

Третий этап освобождения косаток из "китовой тюрьмы" начался вечером 1 августа в бухте Средняя под Находкой. С самого начала операции специалисты споткнулись с очередной помехой - жарой, которая сделает дорогу к новому дому для морских млекопитающих более тяжелой. Чтобы облегчить им поездку, специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии начали запасаться льдом.

"В день выпуска температура на дороге Находка-Владивосток доходила до +35, на берегу было +30. ВНИРО запасается льдом и хорошими изолирующими материалами для ванн. На барже, в которой косатки поплывут по Амуру, будет три тонны льда. Мы очень надеемся, что косатки переживут и эту невзгоду и благополучно нырнут в воды Охотского моря, забыв прошедший год как страшный сон", - заявил ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Третья операция должна продлиться пять-шесть дней. По уже отработанному маршруту косаток довезут до Хабаровска, затем - через Николаевск на Амуре к Охотскому морю. Все это время синоптики обещают и в Приморье, и в Хабаровском крае жаркую погоду. Столбики термометров будут подниматься до +28-33 градусов.

Кстати

Несмотря на то, что представителей Greenpeace пригласили присутствовать при выпуске в качестве независимых наблюдателей, добиться для них разрешения пройти на базу в бухте Средней ВНИРО не смог. Ограничили и присутствие прессы - допустили только один телеканал.

Команда Greenpeace собирается проследовать за косатками до места выпуска.

Справка "РГ"

О существовании "китовой тюрьмы" в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае стало известно осенью 2018 года. Правоохранители выяснили, что морские млекопитающие - 11 косаток и 90 белух - выловлены с нарушением законодательства. Они предназначались для продажи в океанариумы стран АТР. Массу претензий вызвали также условия их содержания. Были возбуждены уголовные и административные дела.