Дмитрий Медведев оценил, как изменилась жизнь на Курилах

Премьер-министра Дмитрия Медведева не беспокоят протесты японской стороны после его посещений Курильских островов. Об этом он заявил в пятницу непосредственно на Итурупе, где посмотрел, как изменилась жизнь в этом краю страны.

Сразу после совещания о социальном развитии центров экономического роста на всем Дальнем Востоке, которое прошло на Сахалине, премьер-министр Дмитрий Медведев отправился в пятницу на Курилы. В селе Рейдово ему показали площадку, на которой строятся два новых трехэтажных дома на 39 квартир. Предназначены они для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья села. Причем сдача объекта позволит сразу на 95 процентов сократить потребность в переселении из ветхого фонда в этом селе. "Надо довести до конца все это дело, чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получил современное и хорошее жилье", - призвал премьер.

Старое и новое на Курилах Дмитрий Медведев сравнил в части социальной инфраструктуры. Сначала он осмотрел помещения действующей старой школы Рейдово, в которой к новому учебному году сделали косметический ремонт. А рядом уже идет строительство нового здания школы на 135 мест. Его планируется сдать в 2021 году, причем не в ноябре, как это предусмотрено проектом, а раньше, уверяли главу правительства. "Выглядит все прилично. Надеюсь, что так и будет в натуральном виде", - прокомментировал он проект.

Не забывают местные власти и о досуге граждан. В прошлом году в четырех километрах от Рейдово открыли водно-оздоровительный комплекс термальных вод "Жаркие воды". Сопровождающим его министрами Медведев предложил задержаться в этом живописном, на его взгляд, месте. "Залезайте, коллеги. Мы поедем, а министров можем вам оставить", - пошутил он.

Конечно же, не могли премьера не завезти на одно из рыбоперерабатывающих предприятий островов, ему предложили продегустировать икру горбуши со свежей путины, а Дмитрий Медведев не стал отказываться, заметив, что икра молодая и очень нежная.

Глава правительства за развитием островов Курильской гряды наблюдает давно. В разговоре с журналистами он вспоминал, как в 2011 году видел здесь бараки и низкий уровень жизни людей. "Изменения абсолютно налицо", - со знанием дела констатировал он.

Таких результатов удалось добиться за счет реализуемых тут программ. "Естественно, что эти вложения окупаются. Эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте", - подчеркнул Медведев.

К этому российскому уголку земли давно проявляют интерес некоторые соседи нашей страны. Когда миру стало известно, что российский премьер прибыл на Курилы, в Токио выразили сожаление в связи с этим визитом. Глава правительства заверил, что его эти протесты совершенно не беспокоят. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" - сказал он.

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - пообещал он.