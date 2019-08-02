В Приморье два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с автобусом

В Приморском крае полиция начала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Партизанском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло на автодороге Находка - Лазо - Ольга- Кавалерово. Автобус с 20 пассажирами двигался со стороны Находки.

Навстречу ему выехала легковая автомашина которая после столкновения съехала в кювет. Ее водитель и пассажир погибли. За медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, бригада медиков. Назначено проведение ряда исследований.