Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 618 населенных пунктов

В Сибири и на Дальнем Востоке 618 сел, деревень и других населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров.

"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Горят миллионы гектаров леса. Дым от пожаров распространился на Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

К тушению привлекаются силы МЧС. В том числе и воздушная техника. За прошедшие сутки четыре самолета Бе-200 сбросили на очаги огня 300 тонн воды.