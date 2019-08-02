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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 618 населенных пунктов

Текст: Дина Непомнящая

В Сибири и на Дальнем Востоке 618 сел, деревень и других населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров.

Фото: Сергей Савостьянов
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"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Горят миллионы гектаров леса. Дым от пожаров распространился на Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

К тушению привлекаются силы МЧС. В том числе и воздушная техника. За прошедшие сутки четыре самолета Бе-200 сбросили на очаги огня 300 тонн воды.

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