Медведев призвал создать инструмент для развития бизнеса на Курилах

Премьер-министр Дмитрий Медведев готов рассматривать предложения по поддержке бизнеса на Курильских островах и в Сахалинской области в целом, включая идеи обнуления налогов.

С последней инициативой в ходе совещания о социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке выступил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он считает, что для подъема бизнеса на островах можно обнулить федеральные и региональные налоги.

"Нам нужен специальный инструмент активизации именно на этих островах. Они носят особый характер для нашей страны", - согласился председатель правительства. Прозвучавшую инициативу он назвал интересной и предложил разобрать разные идеи по поддержке бизнеса в Сахалинской области и на Курильских островах.