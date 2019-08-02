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02.08.2019 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине поисковики нашли останки советских и японских солдат

Текст: Дина Непомнящая

Останки пяти советских и шести японских военнослужащих обнаружили активисты Сахалинского и Хабаровского региональных отделений "Поискового движения России" в ходе экспедиций на острове Шумшу на местах боев августа 1945 года. Об этом участники движения сообщили на своей странице в Instagram.

Ребята провели уже шесть экспедиций на остров. Первые начались еще в 2014 году. Всего за это время там нашли останки 117 погибших советских воинов и 58 солдат японской императорской армии. Работы ведутся при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области и Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, а также при содействии Администрации МО ГО "Северо-Курильский".

Фото: Авиапоиск Двфо
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Иногда поисковикам удается сразу установить и имена погибших. Так в последней экспедиции, обнаружив в одной из переходных траншей, идущих к высоте Северная, останки японских солдат, они нашли при них и предметы, благодаря которым можно определить их личности. Именные печати, обереги, карманные ножи, монеты и личные жетоны. У одного из воинов на стальном шлеме была написана фамилия.

"Сохранность предметов, найденных вместе с японскими солдатами, на удивление хорошая. У одного солдата на петлицах было звание младшего сержанта, а в кошельке, который был с ним, помимо личной печати, лежали петлицы сержанта. Видимо получил новое звание, но перешить их не успел" - заметил руководитель архивно-мемориального отдела Сахалинского регионального отделения Николай Дегтерев.

Найденные в этой экспедиции советские солдаты, увы, остались безымянными. При одном из них была капсула смертного медальона. Но находка оказалась бесполезной - медальон был пуст. Кстати, этот предмет означает, что военнослужащего призвали в армию до 1942 года. Позже такие метки отменили.

"Насколько мне известно, это первый случай в нашей области, что при бойце была обнаружена капсула смертного медальона" - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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