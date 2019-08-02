Строения, находившиеся вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, стали препятствием для свободного движения самолета Ан-24 при экстренной посадке. Это привело к катастрофе, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

К такому выводу эксперты пришли в ходе прокурорской проверки. Выяснилось также то, что постройка возникла там незаконно.

Разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации глава районной администрации выдал, не согласовывая решение с собственником аэродрома. Это нарушает требования статьи 46 и части 1 статьи 47 Воздушного кодекса РФ, а также пункта 58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ.

После окончания строительства объект начали эксплуатировать также без согласования с органами Росавиации. Это противоречит нормам, прописанным в пункте 3 части 3 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

Прокуроры направили материалы проверки в правоохранительные органы. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, авиакатастрофа в Бурятии произошла 28 июня в 10.30 по местному времени. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке в бурятском поселке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот и бортмеханик. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование авиакатастрофы начала комиссия МАК.