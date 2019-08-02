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02.08.2019 04:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки

Текст: Владимир Кузьмин (Южно-Сахалинск)
В ближайшие три года регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета более 94 миллиардов рублей поддержки. Деньги должны работать, а не простаивать, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев местные власти.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Рабочая поездка главы правительства по Дальневосточному федеральному округу продолжилась на Сахалине, где в пятницу он провел совещание о социальном развитии центров экономического роста на всем Дальнем Востоке. Днем ранее в Чите обсуждались вопросы развития Забайкальского края.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Медведев обсудил с врио губернатора Сахалина проблемы региона

Всего в регионах округа определили 58 таких центров, которые выступают в качестве центров привлечения финансирования: в них локализуются инвестиционные проекты, в том числе формируются территории опережающего роста.

"Не менее важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни", - подчеркнул премьер. Это означает строительство детских садов, школ, поликлиник, благоустройство дорог и дворов. "Здесь, скажем прямо, без поддержки государства не обойтись", - признал глава правительства. В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.

Средства должны идти на самые важные направления, подчеркнул Дмитрий Медведев. До 2021 года планируется построить 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры. Предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту социальных объектов. Отдельное внимание губернаторов премьер акцентировал на расселении аварийного фонда.

Дмитрий Медведев встретился с первыми "гектарщиками" в Забайкалье

"В целом планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке реализуются приемлемо", - оценил глава правительства текущие результаты развития территорий. По итогам прошлого года кассовое исполнение составило 98 процентов - из 23,7 миллиардов рублей использовано 23,2 миллиарда.

В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на сумму около 16 миллиардов рублей. "Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств. Деньги должны работать, а не простаивать", - указал Медведев. Правда, пока на Дальнем Востоке таких прецедентов не было, признал он.

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