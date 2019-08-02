В Бурятии вырос уровень воды в реке Селенга

Рост уровня воды в реке Селенга - крупнейшей, впадающей в Байкал, - может вызвать ухудшение паводковой обстановки в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы республики Алексея Цыденова.

"На сегодняшний день уровень достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди", - отметил Цыденов.

Он добавил, что сейчас особое внимание уделяется районам, расположенным вблизи водоема у Улан-Удэ.

По данным гидрологов, рядом с республиканским центром Селенга поднялась до уровня 171 сантиметр. Он не является критическим и пока угрозы подтопления нет.

Паводок в Бурятии начался на прошлой неделе после сильных дождей. В Джидинском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации.