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02.08.2019 02:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с лесными пожарами.

Как отмечено в указе, подписанном главой республики Айсеном Николаевым, режим чрезвычайной ситуации вводится в связи с "длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий".

Фото: Сергей Савостьянов
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Правительству республики предписано принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации пожаров на территориях муниципалитетов.

На момент введения режима ЧС в Якутии велись работы по тушению 20 очагов площадью 1,4 тысячи гектаров. При этом космическим мониторингом зафиксировано 113 термоточек в труднодоступных местностях. Общая площадь лесных пожаров в регионе превышает 1,17 миллиона га.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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