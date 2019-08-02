В МЧС посоветовали хабаровчанам спасать урожай от паводка

Поднять вещи и урожай на возвышения или вовсе увезти домой, а самим скорее покинуть дачи посоветовали владельцам участков на левобережье Хабаровска.

К утру 2 августа уровень Амура у краевой столицы достиг отметки 391 сантиметр. За последние сутки вода поднялась на 22 сантиметра. По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток прибавится еще 60-70 сантиметров. А к 8-10 августа река достигнет отметки в 580-630 сантиметров.

Некоторые дачные участки подтоплены уже сейчас. В другие вода вскоре придет.

"У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества", - отмечают в пресс-службе регионального главка МЧС.

В опасности дома на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский, в районе Красной речки, улиц Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная и других районов Хабаровска, расположенных в низинах и вблизи русла реки.