В Приморье управление Росздравнадзора проверит центр реабилитации

Приморское управление Росздравнадзора присоединится к в проверке правоохранителей реабилитационного центра во Владивостоке, где умер пациент, сообщает РИА Новости.

"У нас нет полномочий проводить собственную проверку. Но мы в курсе ситуации и в контакте со следователями. Мы предложили наше участие в проверочных мероприятиях", - рассказал агентству представитель территориального органа Росздравнадзора.

Скончавшийся мужчина страдал от алкогольной зависимости. После случившегося выяснилось, что у организации, где он проходил лечение, - центра "Расцвет" - нет лицензии на медицинскую деятельность. А местные СМИ сообщили, что там издеваются над пациентами.

По факту гибели 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы.

Комментарий руководства реабилитационного центра получить не удалось, указанные на сайте телефоны не отвечают.