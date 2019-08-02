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02.08.2019 06:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье управление Росздравнадзора проверит центр реабилитации

Текст: Ольга Журман

Приморское управление Росздравнадзора присоединится к в проверке правоохранителей реабилитационного центра во Владивостоке, где умер пациент, сообщает РИА Новости.

"У нас нет полномочий проводить собственную проверку. Но мы в курсе ситуации и в контакте со следователями. Мы предложили наше участие в проверочных мероприятиях", - рассказал агентству представитель территориального органа Росздравнадзора.

СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой"

Скончавшийся мужчина страдал от алкогольной зависимости. После случившегося выяснилось, что у организации, где он проходил лечение, - центра "Расцвет" - нет лицензии на медицинскую деятельность. А местные СМИ сообщили, что там издеваются над пациентами.

По факту гибели 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы.

Комментарий руководства реабилитационного центра получить не удалось, указанные на сайте телефоны не отвечают.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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