В Забайкалье ради добычи золота незаконно срубили лес

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) возбуждено в отношении главы золотодобывающей компании, сообщается на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

Полиция установила, что в Могочинском районе вырублены лесные насаждения на сумму около четырех миллионов рублей. Как сообщил начальник Могочинского лесничества, вырублено 1194 березы и 1195 лиственниц в 15 километрах от поселка Кислый Ключ.

Выяснилось, что к рубке причастен генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является добыча золота. Он приказал вырубить лес на участке местности, который относится к особо защищенным и вырубке не подлежит, освобождая место под производство.

Государственному лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 3 961 680 рублей.

Санкция статьи предусматривает штраф от одного до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.