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02.08.2019 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье ради добычи золота незаконно срубили лес

Текст: Ольга Журман

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) возбуждено в отношении главы золотодобывающей компании, сообщается на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое

Полиция установила, что в Могочинском районе вырублены лесные насаждения на сумму около четырех миллионов рублей. Как сообщил начальник Могочинского лесничества, вырублено 1194 березы и 1195 лиственниц в 15 километрах от поселка Кислый Ключ.

Выяснилось, что к рубке причастен генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является добыча золота. Он приказал вырубить лес на участке местности, который относится к особо защищенным и вырубке не подлежит, освобождая место под производство.

Государственному лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 3 961 680 рублей.

Санкция статьи предусматривает штраф от одного до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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