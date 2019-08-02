Новости

В Перу обнаружена удивительная 1000-летняя реликвия 16:00
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, ожидается цунами 15:59
Древняя капля воды помогла переписать историю Земли 15:55
В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы 15:51
В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке 15:51
Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею 15:33
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 15:31
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги 15:20
Центральный рынок в столице завтра не откроется - владельцы опасаются провокаций 15:19
В Сочи на пляже обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга 15:14
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 15:11
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева 15:06
В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию 15:05
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей 15:05
В Челябинске из продажи изъяли крупную партию суррогатного алкоголя 15:03
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
На реке Волхов началось круизное судоходство 14:54
В Казахстане найдена 4000-летняя могила "Ромео и Джульетты" 14:52
После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят 14:51
Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога 14:50
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть 14:36
Солист группы 30 Seconds to Mars может сыграть в кино серийного убийцу 14:33
В Сибири ВКС за сутки потушили 90 тысяч гектаров лесных пожаров 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Благовещенском районе с поверхности реки Изяк специалисты собрали и отвезли на утилизацию 520 килограммов мертвой рыбы. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

В Кузбассе возбуждено дело после загрязнения воды паразитами

По информации Общественной палаты Башкирии, загрязнение произошло с 26 на 27 июля из-за сброса в реку загрязняющих веществ. О массовой гибели рыбы на реке первыми сообщили в социальных сетях местные жители. Но больше всего испугались уфимцы, так как Изяк впадает в реку Уфа, где расположен водозабор. В мессенджерах даже публиковали призывы не пить воду из-под крана. Однако в "Уфаводоканале" поспешили успокоить горожан: специалисты ведут постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника, и все результаты анализов соответствуют нормам.

По факту гибели рыбы проверку проводит Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура. Она пришла к выводу, что в результате внештатной ситуации с территории АО "Полиэф" в ручей, впадающий в реку Изяк, попали стоки от производственной деятельности. Сейчас этот слив прекращен.

Руководитель АО "Полиэф" Михаил Юрин признал, что произошла "внештатная ситуация" и сообщил, что "система, по которой произошел слив, не предназначена для попадания туда каких-либо стоков, для этого у завода имеются очистные сооружения". Сейчас на заводе проходит внутренняя проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"