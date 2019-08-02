В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы

В Благовещенском районе с поверхности реки Изяк специалисты собрали и отвезли на утилизацию 520 килограммов мертвой рыбы. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

По информации Общественной палаты Башкирии, загрязнение произошло с 26 на 27 июля из-за сброса в реку загрязняющих веществ. О массовой гибели рыбы на реке первыми сообщили в социальных сетях местные жители. Но больше всего испугались уфимцы, так как Изяк впадает в реку Уфа, где расположен водозабор. В мессенджерах даже публиковали призывы не пить воду из-под крана. Однако в "Уфаводоканале" поспешили успокоить горожан: специалисты ведут постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника, и все результаты анализов соответствуют нормам.

По факту гибели рыбы проверку проводит Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура. Она пришла к выводу, что в результате внештатной ситуации с территории АО "Полиэф" в ручей, впадающий в реку Изяк, попали стоки от производственной деятельности. Сейчас этот слив прекращен.

Руководитель АО "Полиэф" Михаил Юрин признал, что произошла "внештатная ситуация" и сообщил, что "система, по которой произошел слив, не предназначена для попадания туда каких-либо стоков, для этого у завода имеются очистные сооружения". Сейчас на заводе проходит внутренняя проверка.