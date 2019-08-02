В Чувашии матери за убийство новорожденного дали условный срок

В Чувашии 34-летня женщина, убившая новорожденную дочь, получила два года условно. Такой приговор вынес Шумерлинский районный суд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашской Республике.

Как ранее установило следствие, преступление было совершено 9 апреля 2019 года. Жительница города Шумерли родила ребенка в бане, в своем домохозяйстве. После этого она завязала младенца в полиэтиленовые пакеты и спрятала в яму для стока воды. Девочка задохнулась.

Позже роженица почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Там врачи выявили у нее признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы. В результате следователи раскрыли преступление. Сама мать призналась в убийстве.

Доказательством также послужили результаты медицинская, биологическая и генетическая экспертизы. Обвиняемая признана вменяемой.