В Нижнем Новгороде девочку едва не убило качелями

Нижегородские следователи начали проверку по размещенной в СМИ информации о травмировании качелями 13-летней девочки.

Как сообщили в СК по региону, из статьи следует, что на ребенка упали качели, на которых каталась подруга пострадавшей. Травмированную девочку отвезли в больницу, врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Московскому району Нижнего Новгорода проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.