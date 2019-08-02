В Самарской области адвокат нанял киллера для убийства сожительницы

В Самаре полиция и сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности ходе отработки оперативной информации узнали, что местный житель ищет киллера для убийства женщины, с которой он ранее проживал.

По версии регионального управления МВД, заказчиком был член палаты адвокатов Самарской области, 47-летний житель города Жигулевск. По предварительным данным, он решил заказать убийство женщины из-за личной неприязни.

31 июля этого года найденный адвокатом "киллер" сообщил подозреваемому, что убийство совершено. Во время передачи вознаграждения за "работу" двух миллионов рублей заказчик был на месте задержан сотрудниками полиции.

Следователи СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству". Подозреваемый арестован.