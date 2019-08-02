В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию

Трое подозреваемых в похищении 26-летней девушки задержаны в столице Мордовии: ими оказались две жительницы Саранска 24 и 28 лет, а также 20-летний молодой человек. Потерпевшую пытались вовлечь в занятие проституцией.

Как сообщил в пятницу Следственный комитет по региону, все трое задержанных - родственники. Криминальный инцидент произошел в Пролетарском районе Саранска в ночь на 14 июня. Потерпевшую избили в квартире, а затем вывезли в лес. Позднее девушку привезли в конспиративную квартиру.

- Спустя некоторое время пострадавшей удалось убежать, и она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Следствие полагает, что преступление было совершено с целью вовлечения потерпевшей в занятие проституцией.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Кроме того, СК устанавливает и другие эпизоды преступной деятельности фигурантов - в том числе, связанные с вовлечением в секс-индустрию жительниц республики и соседних регионов.