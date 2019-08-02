Жителей Удмуртии предупредили о разоряющем ульи медведе

Власти Глазовского района Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи. Животное гуляет в районе деревни Пышкец и села Люм, сообщается на сайте муниципалитета.

Медведь уже разорил несколько ульев. Также его видели на дорогах общего пользования.

- Администрация Глазовского района не рекомендует посещение лесных массивов, расположенных вблизи муниципального образования "Верхнебогатырское", - говорится в сообщении.

Тем, кто все-таки встретил медведя, советуют сохранять спокойствие и поскорее уйти с медвежьей тропы. Не надо кричать и бросать в животное различные предметы - это может спровоцировать его нападение. Если медведь не идет на вас, медленно отходите от него сами, не поворачиваясь спиной.