На Алтае показали древнейшую гробницу в стране

В Республике Алтай показали самую древнюю и самую большую деревянную погребальную конструкцию в России.

- Усыпальница была раскопана экспедицией Государственного Эрмитажа в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе, - сообщает официальный сайт правительства Республики Алтай.

В гробнице были найдены татуированные мумии пазырыкского вождя и женщины, девять лошадей в полном снаряжении, а также ковры, колесница, украшения и посуда.

Усыпальница родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи V-III вв. до нашей эры состояла из двойного сруба с полом и двойным потолком. Внутренний сруб был увезен в Государственный Эрмитаж, а наружный остался в кургане. В этом году, спустя 70 лет после раскопок, вторую часть гробницы извлекли из места упокоения древних алтайских царей и передали в фонды Национального музея имеем Анохина.