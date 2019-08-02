Под Омском водитель погиб при падении с моста

Омская госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП в Тевризском районе, в результате которого погиб 23-летний сельчанин.

- По предварительным данным, около трех часов ночи водитель автомобиля УАЗ двигался по улице Кооперативная села Екатериновка в направлении улицы Сосновская, - сообщает УМВД России по Омской области.

В районе моста через речку Усыс водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. От полученных травм сельчанин скончался.

Как выяснилось, погибший не имел водительских прав. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.