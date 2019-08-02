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02.08.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области дикие звери бегут от огня к людям

Текст: Алексей Бондарев

В Усть-Кутском районе Иркутской области очевидцы сняли трех лисят, которые выбежали на дорогу, не боясь человека. Таким способом звери спасаются от лесных пожаров. Как пишет KP.Ru, местную фауну ждут трудные времена - голод.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
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"Сильнее всего от лесных пожаров страдают мелкие животные: белки, бурундуки, мыши, соболи.  Дело в том, что они передвигаются медленно, им сложно убежать от огня. Они часто гибнут. А вот более крупные животные - лисы, волки, медведи, изюбри - спасаются и выходят на дорогу, где пламени нет. Если встретите их, не вступайте в контакт. Из-за шока поведение животных непредсказуемо, они могут и укусить, в самом худшем случае - даже заразить бешенством. Но оставлять им возле дороги еду, конечно, можно", - заявил изданию профессор, декан биолого-почвенного факультета Аркадий Матвеев.

Происшествия ЧП Пожары Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пожары в Сибири РГ-Видео
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