Новости

Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет 18:06
Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky 18:04
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода 17:56
В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины 17:51
Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные 17:48
Врач из Рязани выиграла в лотерею квартиру 17:45
Названы пять самых эффективных видов спорта в борьбе с лишним весом 17:30
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 17:29
Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда 17:09
В Петербурге осудили родителей, которые хотели устроить сына в армию 17:08
Анатолий Кучерена: Несанкционированные акции могут сломать судьбы молодых 17:04
В шведском городе ввели налог на попрошайничество 17:04
Замминистра обороны Булгаков облетел очаги пожаров в Красноярском крае 17:03
Где заправиться метаном в России 17:00
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 18:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Новый кулинарный рекорд установили кондитеры из кузбасского моногорода Осинники: они испекли самый большой в мире вишневый рулет.

Изделие весом 1,96 тонны и длиной почти 135 метров войдет в Книгу рекордов России. Ее главный редактор Станислав Коненко, специально приехавший в Осинники, во время торжественной церемонии объявил, что рекорд в ближайшее время будет опубликован, в том числе, и на официальном интернет-ресурсе Книги, включая и международную версию.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Не шоколад: диетологи назвали самый полезный десерт

Коненко, как сообщает ТАСС, уточнил: после того, как они получили право фиксировать не только российские, но и мировые рекорды, о творении осинниковских умельцев узнают повсюду.

На изготовление мегарулета ушло восемь тысяч яиц, по двести килограммов сахара и муки и семьсот кило вишневого конфитюра местного производства. Это - подарок к очередному "Арт-фестивалю", который проводится в городе с 2017 года.

На сей раз уникальное кондитерское изделие смогли попробовать более семи тысяч участников и гостей праздника - не только осинниковцев, но и представителей Кемерова, Новокузнецка, Томска и Новосибирска. Всех желающих также угощали спелой вишней, которая стала символом шахтерского моногорода.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса, появлению фирменного бренда Осинники обязаны местному горняку и садоводу Каллистрату Варламову. Он, как гласит история, был первым, кто стал выращивать вишню за Уралом. Саженцы в сибирском климате адаптировались хорошо. И сегодня в Осинники за вишней едут из соседних регионов.

Справка "РГ"

"Арт-фестиваль" обычно проходит в период сбора урожая. За два года на нем побывало более 22-х тысяч человек, включая участников и зрителей. После того, как команда местного муниципалитета прошла обучение в "Сколково", в городе получил развитие событийный туризм. "Вишневые" рекорды стали его "фишкой" и доброй традицией. В 2017-м осинниковцы испекли самый большой в стране ягодный пирог весом 419 килограммов, а в 2018-м создали композицию в форме вишни из 23 тысяч пончиков с глазурью, "потянувших" более чем на тонну. Фестиваль - финалист Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 вошел в сборник "#ПораПутешествоватьПоРоссии".

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США