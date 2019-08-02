В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет

Новый кулинарный рекорд установили кондитеры из кузбасского моногорода Осинники: они испекли самый большой в мире вишневый рулет.

Изделие весом 1,96 тонны и длиной почти 135 метров войдет в Книгу рекордов России. Ее главный редактор Станислав Коненко, специально приехавший в Осинники, во время торжественной церемонии объявил, что рекорд в ближайшее время будет опубликован, в том числе, и на официальном интернет-ресурсе Книги, включая и международную версию.

Коненко, как сообщает ТАСС, уточнил: после того, как они получили право фиксировать не только российские, но и мировые рекорды, о творении осинниковских умельцев узнают повсюду.

На изготовление мегарулета ушло восемь тысяч яиц, по двести килограммов сахара и муки и семьсот кило вишневого конфитюра местного производства. Это - подарок к очередному "Арт-фестивалю", который проводится в городе с 2017 года.

На сей раз уникальное кондитерское изделие смогли попробовать более семи тысяч участников и гостей праздника - не только осинниковцев, но и представителей Кемерова, Новокузнецка, Томска и Новосибирска. Всех желающих также угощали спелой вишней, которая стала символом шахтерского моногорода.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса, появлению фирменного бренда Осинники обязаны местному горняку и садоводу Каллистрату Варламову. Он, как гласит история, был первым, кто стал выращивать вишню за Уралом. Саженцы в сибирском климате адаптировались хорошо. И сегодня в Осинники за вишней едут из соседних регионов.

Справка "РГ"

"Арт-фестиваль" обычно проходит в период сбора урожая. За два года на нем побывало более 22-х тысяч человек, включая участников и зрителей. После того, как команда местного муниципалитета прошла обучение в "Сколково", в городе получил развитие событийный туризм. "Вишневые" рекорды стали его "фишкой" и доброй традицией. В 2017-м осинниковцы испекли самый большой в стране ягодный пирог весом 419 килограммов, а в 2018-м создали композицию в форме вишни из 23 тысяч пончиков с глазурью, "потянувших" более чем на тонну. Фестиваль - финалист Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 вошел в сборник "#ПораПутешествоватьПоРоссии".