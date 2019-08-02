В Кузбассе возбуждено дело после загрязнения воды паразитами

Уголовное дело по факту загрязнения паразитами водопроводной воды в поселке Карагайлинский расследуют в Киселевском городском округе.

Как сообщила "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева, дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках расследования, которое может продлиться не один месяц, назначен целый ряд экспертиз. Все это время специалисты будут регулярно брать пробы воды из скважин, снабжающих поселок с четырехтысячным населением жизненно важным ресурсом.

На качество водопроводной воды жители Карагайлинского начали жаловаться еще в середине мая. В администрацию муниципалитета они сообщали о белых червях, которых обнаруживали в воде из-под крана. Помимо этого, у граждан возникло опасение, что вода, которой они пользуются, не соответствует нормам в плане жесткости и содержания железа. Люди неоднократно выкладывали в Сеть видео с демонстрацией загрязненных фильтров, установленных у них в квартирах.

По требованию прокуратуры области Роспотребнадзор организовал проверку качества водопроводной воды в поселке. Ее результаты показали: вода действительно не отвечает установленным требованиям по мутности и жесткости, а в одной из проб были выявлены паразиты. Кроме того, прокуратура выяснила, что администрация Киселевского городского округа не выделяла бюджетных средств на ремонт и модернизацию поселковой системы водоснабжения.