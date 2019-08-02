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02.08.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возбуждено дело после загрязнения воды паразитами

Текст: Юлия Потапова

Уголовное дело по факту загрязнения паразитами водопроводной воды в поселке Карагайлинский расследуют в Киселевском городском округе.

Фото: istock
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Как сообщила "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева, дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках расследования, которое может продлиться не один месяц, назначен целый ряд экспертиз. Все это время специалисты будут регулярно брать пробы воды из скважин, снабжающих поселок с четырехтысячным населением жизненно важным ресурсом.

На качество водопроводной воды жители Карагайлинского начали жаловаться еще в середине мая. В администрацию муниципалитета они сообщали о белых червях, которых обнаруживали в воде из-под крана. Помимо этого, у граждан возникло опасение, что вода, которой они пользуются, не соответствует нормам в плане жесткости и содержания железа. Люди неоднократно выкладывали в Сеть видео с демонстрацией загрязненных фильтров, установленных у них в квартирах. 

По требованию прокуратуры области Роспотребнадзор организовал проверку качества водопроводной воды в поселке. Ее результаты показали: вода действительно не отвечает установленным требованиям по мутности и жесткости, а в одной из проб были выявлены паразиты. Кроме того, прокуратура выяснила, что администрация Киселевского городского округа не выделяла бюджетных средств на ремонт и модернизацию поселковой системы водоснабжения.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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