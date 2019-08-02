Замминистра обороны Булгаков облетел очаги пожаров в Красноярском крае

В пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков провел воздушный мониторинг очагов лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах Красноярского края. Районы стихийного бедствия он осмотрел с военно-транспортного самолета Ан-26. Наблюдательный рейд длился четыре часа, в течение которых борт в общей сложности прошел 1400 километров.

Как сообщили "РГ" в Минобороны, в ходе облета Булгаков уточнил местоположение наиболее сложных очагов пожаров. Во второй половине пятницы и в субботу там будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров.

- В течение дня самолеты и вертолеты Минобороны России потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. Сегодня в Красноярском крае было выполнено 26 полетов самолетов Ил-76 ВТА со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полетов вертолетов Ми-8 с 550 тоннами воды вертолёты. Вертолеты Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров - заявил Булгаков по возвращению на аэродром.

Напомним, что по распоряжению президента РФ министерство обороны создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Туда вошли 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. Вся эта техника оборудована специальными водосливными устройствами. А экипажи самолетов и вертолетов имеют спецподготовку и неоднократно участвовали в тушении природных пожаров в различных регионах России.