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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В Ставропольском крае при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибли пять человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. ДТП произошло в ночь на пятницу на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь".

Фото: ГИБДД по Свердловской области
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По предварительным данным, водитель автобуса "Сан Лонг", следовавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком Renault. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

В момент аварии автобусе находились 23 человека. Погибли четыре пассажира и водитель. Из 18 раненых - 14 были госпитализированы. В качестве одной из причин, спровоцировавшей выезд на полосу встречного движения, сотрудники полиции рассматривают усталость водителя автобуса.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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