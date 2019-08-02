На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В Ставропольском крае при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибли пять человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. ДТП произошло в ночь на пятницу на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь".

По предварительным данным, водитель автобуса "Сан Лонг", следовавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком Renault. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

В момент аварии автобусе находились 23 человека. Погибли четыре пассажира и водитель. Из 18 раненых - 14 были госпитализированы. В качестве одной из причин, спровоцировавшей выезд на полосу встречного движения, сотрудники полиции рассматривают усталость водителя автобуса.