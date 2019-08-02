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02.08.2019 08:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Четырнадцать пассажиров автобуса, который столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, находятся в больнице.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте. Всего в автобусе находились 23 человека.

На Южном Урале в массовом ДТП погиб один человек и четверо пострадали

- На место по поручению Владимира Владимирова выехали министра здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров и министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа, - отметили в пресс-службе главы края.

Как сообщалось ранее, сегодня около 02.30 на автодороге "Астрахань - Элиста - Ставрополь" водитель автобуса Sun Long выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Renault. По предварительной версии правоохранителей, водитель пассажирского транспорта мог заснуть за рулем.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео
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