После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано

Четырнадцать пассажиров автобуса, который столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, находятся в больнице.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте. Всего в автобусе находились 23 человека.

- На место по поручению Владимира Владимирова выехали министра здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров и министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа, - отметили в пресс-службе главы края.

Как сообщалось ранее, сегодня около 02.30 на автодороге "Астрахань - Элиста - Ставрополь" водитель автобуса Sun Long выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Renault. По предварительной версии правоохранителей, водитель пассажирского транспорта мог заснуть за рулем.