Во Владикавказе 10 человек пострадали при взрыве газа

В столице Северной Осетии в пятницу утром произошел взрыв в цехе по обработке шерсти. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС республики, после взрыва на территории обрабатывающего производства начался пожар.

- По предварительной информации произошел взрыв газа, есть пострадавшие, все живы. Пятеро госпитализированы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего на данный момент известно о десяти пострадавших в результате взрыва и пожара. По информации МЧС, в тушении пожара принимают участие около 90 человек личного состава и 33 единицы техники. Пожару присвоили третий ранг, площадь возгорания составляла 70 метров, но может увеличиться, сейчас она уточняется.