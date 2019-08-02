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02.08.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владикавказе 10 человек пострадали при взрыве газа

Текст: Михаил Сухарев

В столице Северной Осетии в пятницу утром произошел взрыв в цехе по обработке шерсти. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС республики, после взрыва на территории обрабатывающего производства начался пожар.

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области
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- По предварительной информации произошел взрыв газа, есть пострадавшие, все живы. Пятеро госпитализированы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего на данный момент известно о десяти пострадавших в результате взрыва и пожара. По информации МЧС, в тушении пожара принимают участие около 90 человек личного состава и 33 единицы техники. Пожару присвоили третий ранг, площадь возгорания составляла 70 метров, но может увеличиться, сейчас она уточняется.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
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