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02.08.2019,  
14:16
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Совместное тактическое противолодочное учение авиации и надводных кораблей пройдет в морских полигонах Балтийского флота в рамках учения ВМФ России "Океанский щит - 2019", стартовавшего 1 августа.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника корветы БФ "Бойкий", "Стерегущий" и "Стойкий" отработают во взаимодействии с четырьмя противолодочными самолетами Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского и Северного флотов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Морякам и летчикам предстоит искать субмарины условного противника в заданном морском районе, провести совместные тренировки по слежению за ними, а затем уничтожить подлодку условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей.

Экипажи также отработают задачи по совместному маневрированию, выполнят упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Учения "Океанский щит - 2019" продлятся до 9 августа. В них участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, более десяти тысяч военнослужащих.

Справка "РГ"

"Бойкий", "Стерегущий" и "Стойкий" - корветы проекта 20380. Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. "невидимками" их прозвали за малозаметность. В числе других достоинств - многофункциональность, компактность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления. Водоизмещение - 2 тысячи тонн, длина - более 100 метров, максимальная скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тысячи миль.

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