Новости

Видео: выпавшее из мусоровоза колесо спровоцировало ДТП 16:02
По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал 16:00
В Перу обнаружена удивительная 1000-летняя реликвия 16:00
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, ожидается цунами 15:59
Древняя капля воды помогла переписать историю Земли 15:55
В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы 15:51
В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке 15:51
Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею 15:33
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 15:31
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги 15:20
Центральный рынок в столице завтра не откроется - владельцы опасаются провокаций 15:19
В Сочи на пляже обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга 15:14
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 15:11
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева 15:06
В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию 15:05
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей 15:05
В Челябинске из продажи изъяли крупную партию суррогатного алкоголя 15:03
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
На реке Волхов началось круизное судоходство 14:54
В Казахстане найдена 4000-летняя могила "Ромео и Джульетты" 14:52
После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят 14:51
Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога 14:50
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 14:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В ночь с субботы на воскресенье, то есть с 3 на 4 августа, петербургское метро будет работать дольше обычного. Как пояснили в пресс-службе Петербургского метрополитена, это сделано для удобства футбольных болельщиков.

Фото: РИА Новости.
В одном из центральных матчей IV тура РПЛ "Спартак" примет "Динамо"

- С целью обеспечения массовых перевозок после окончания футбольного матча "Зенит" - "Краснодар", который состоится на стадионе "Газпром Арена", в ночь с 3 на 4 августа 2019 года будет продлена до 01.00 часов работа станций "Новокрестовская", "Крестовский остров" и "Беговая", - сказано в сообщении. - Остальные станции метрополитена закроются на вход по обычному графику, на выход - после проследования последних поездов с пассажирами.

Напомним, матч "Зенит" - "Краснодар" состоится в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Начало игры - в 21.30 по петербургскому времени.

Спорт Футбол Футбольная национальная лига Экономика Транспорт Общественный транспорт Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"