После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят

В ночь с субботы на воскресенье, то есть с 3 на 4 августа, петербургское метро будет работать дольше обычного. Как пояснили в пресс-службе Петербургского метрополитена, это сделано для удобства футбольных болельщиков.

- С целью обеспечения массовых перевозок после окончания футбольного матча "Зенит" - "Краснодар", который состоится на стадионе "Газпром Арена", в ночь с 3 на 4 августа 2019 года будет продлена до 01.00 часов работа станций "Новокрестовская", "Крестовский остров" и "Беговая", - сказано в сообщении. - Остальные станции метрополитена закроются на вход по обычному графику, на выход - после проследования последних поездов с пассажирами.

Напомним, матч "Зенит" - "Краснодар" состоится в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Начало игры - в 21.30 по петербургскому времени.