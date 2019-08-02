В Карелии будут судить мать, морившую детей голодом

Прокурор Кондопожского района Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении матери троих малолетних детей.

Уголовное дело возбудили по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетними".

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина не единожды запирала одних в комнате общежития детей - полутора, шести и девяти лет - и уходила на несколько дней. При этом в комнате нет ни кухни, ни туалета, ни мойки с водой. Также мать била младших детей.

Соседи как-то услышали, как малыши стучат в стену, и обратились в полицию. Детей забрали в больницу на обследование.

Сейчас они проживают со своим отцом. Мать ограничили в родительских правах, ее ждет и судебное разбирательство.