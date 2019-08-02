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02.08.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ненецком округе отметили День оленя

Текст: Татьяна Сухановская (Ненецкий АО)
Сегодня в Ненецком автономном округе отмечается профессиональный праздник народов тундры - День оленя. По традиции во всех поселках, ненецких оленеводческих общинах и хозяйствах НАО проходят соревнования по национальным видам спорта - прыжкам через нарты, метанию тынзея на хорей. А главный вид единоборств - гонки на оленьих упряжках.
Фото: Татьяна Сухановская/РГ Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Вкус праздника определяет оленина: национальные блюда из нее сегодня готовят повсеместно: дома на газовой плите, на печках в палатках и чумах, в тундре на кострах рядом с импровизированными концертными площадками.

Спецкор "Российской газеты" побывала в этот день в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Ненецкая община "Канин". В главный праздник здесь принято подводить итоги года. Как рассказал руководитель СПК Алексей Латышев, общее поголовье оленей общины составляет более 15 тысяч голов. За сезон оленеводы сдали на переработку в Нарьян-Мар 67,4 тонны мяса - на 22 тонны большее, чем годом ранее.

Фото: iStock
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Соответственно, вырос и заработок - неудивительно, что молодежь в общину возвращается. Этому способствует также индексация социальных пособий труженикам тундры - соответствующие поправки были внесены в окружной закон "Об оленеводстве в Ненецком автономном округе". Ежемесячные выплаты оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах и общинах коренных малочисленных народов севера, увеличены с 2-х до 3-х тысяч рублей, а пенсионеры, отдавшие оленеводству не менее пяти лет, и уже не работающие в хозяйствах, получают теперь из регионального бюджета ежегодно по 10 тысяч рублей. Кроме того, в два раза увеличен размер региональных стипендий студентам тундры - детям оленеводов и чумработниц.

Еще одна традиция Дня оленя - в праздничный день говорить о проблемах. Так, губернатору Ненецкого автономного округа Александру Цыбульскому, прилетевшему поздравить оленеводов Канина, работники кооператива пожаловались на волков и медведей: в период отела они представляют серьезную угрозу для поголовья оленей. По итогам встречи будет решаться вопрос об увеличении квоты на отстрел хищников. Большая проблема для тундры - бережное использование уже существующих пастбищ. В частности, жителей тундры волнует превышение их оленеемкости, вызванное выпасом частного поголовья, а также расширение пастбищ за счет новых территорий. Более подробно о том, чем живут сегодня "оленные люди", читайте в репортаже на страницах "Российской газеты".

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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