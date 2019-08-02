В Петербурге лжесотрудница СК продавала поддельные путевки в "Артек"

В Петербурге задержана 36-летняя женщина, которая подозревается в продаже поддельных путевок в детский лагерь "Артек". Сама дама, к слову, представлялась сотрудницей Следственного комитета России и заявляла, что может продать "льготные" путевки.

Как сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу, об этой ситуации стало известно во время личного приема Александра Бастрыкина в Северной столице.

К главе ведомства обратились родители детей, которые рассказали, что отдали неизвестной женщине деньги, по 30 тысяч рублей за путевку, смена должна была начаться 13 июля. Дама убедила матерей и отцов, что реализует "льготные" путевки, которые СК получает в рамках сотрудничества с "Артеком". Родителям велели ждать подтверждения по электронной почте, но за день до отъезда всем пришли письма, что их дети не прошли отбор. После этого сама "сотрудница СК" куда-то пропала.

В принципе, Следственный комитет действительно давно сотрудничает с лагерями "Артек" и "Орленок", но бесплатные путевки получают дети, которые оказались в "горячих точках", например, на Донбассе.

После приема вся эта история с путевками стала тщательно проверяться и выяснилось, что поддельные путевки продавала неоднократно судимая женщина, которая никакого отношения к Следственному комитету не имеет. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".