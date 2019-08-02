В Петербурге осудили родителей, которые хотели устроить сына в армию

Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу вынес приговор родителям, которые хотели пристроить своего сына по контракту в Вооруженные силы России. За это они дали взятку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установило следствие, еще в 2015 году они обратились к майору, который возглавлял отдел кадров одной из воинских частей, с просьбой взять сына на контрактную службу.

Майор пообещал и потребовал за услугу 250 тысяч рублей. Деньги ему перевели на банковскую карту.

Сам майор уже попал под следствие и получил за вымогательство пять лет общего режима.

Теперь вердикт суда выслушали и родители. Их приговорили к трем годам лишения свободы условно.