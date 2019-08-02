В Петербурге под трамвайными путями нашли следы старинного города

В Петербурге обнаружены фрагменты фундаментов зданий шведского города Ниен, это крупнейшее поселение, существовавшее на территории Северной столицы, когда в эти края пришел Петр I.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, фундаменты нашли при капитальном ремонте трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте.

Уже известно, что они относятся к центральной части города Ниена, иногда этот объект археологического наследия также называют "Охта-2".

Чтобы исследователи могли изучить памятник, работы по капремонту на участке временно приостановлены. Специалисты фиксируют культурный слой, формируют отчет.

Предполагается, что задержка будет небольшой и уже на следующей неделе все работы возобновятся.

Справка "РГ"

Первое упоминание о городе Ниене, в отечественной литературе его также называют Ниеншанц, относится к 1611 году.

Крепость была расположена в устье реки Охты, сейчас здесь находится Красногвардейская площадь. Внутри крепости находились городские объекты. Известно, что в середине XVII века в Ниене жили порядка двух тысяч человек, они занимались торговлей, различными ремеслами. На территории стояли две кирхи, ратуша и имелся кирпичный завод. А на берегу Охты располагался порт. Жители города активно осваивали и другие территории, например, на месте нынешнего Летнего сада располагалась дача богатого жителя.

В 1703 году Петр I штурмом взял крепость. А сам шведский город Ниен был уничтожен.