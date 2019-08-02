В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге на участке КАД в Красногвардейском районе Mazda врезалась в грузовик. Находившаяся в салоне семилетняя девочка погибла на месте, 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД.

Водителя легковушки увезли с места происшествия на вертолете. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, но уже известно, что девочка находилась в салоне без специального удерживающего устройства.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что в районе 32-го километра КАД, где произошло смертельное ДТП, образовалась большая пробка.