В Петрозаводске енот поцарапал лицо посетительнице зоопарка

В Петрозаводске в контактном зоопарке енот поцарапал лицо посетительнице. Она обратилась в суд и взыскала с владельца зоопарка компенсацию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

В контактный зоопарк женщина пришла вместе с сыном. Во время общения с животными енот забрался ей на спину и когтями нанес широкие царапины на лицо. Курс лечения затянулся на два месяца.

Женщина обратилась в суд. Прокурор, участвующий в рассмотрении гражданского дела, поддержал исковые требования. Ответчик же пытался оправдаться и говорил, что посетителей предупреждают о возможных травмах. Однако эти доводы отклонили и напомнили, что оказываемые услуги должны быть безопасными.

В итоге, суд вынес вердикт: взыскать с владельца контактного зоопарка компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей, а также штраф за непринятие мер по досудебному урегулированию спора в размере 50 процентов от удовлетворенной суммы иска - 30 тысяч рублей.