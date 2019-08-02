Знаменитое вологодское кружево получило свой день рождения

В Вологодской области выбрали дату, когда будут отмечать День вологодского кружева. Как известно, оно является брендом региона.

Об этом на своей странице в соцсети "В Контакте" сообщил глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Было выдвинуто пять вариантов, связанных с историей кружева. Большинство голосов жители отдали за 14 мая, в этот день в 1812 году родилась основоположница "Вологодского манера кружева" Анфия Брянцева. Она разработала основы вилюшечного плавного напевного узора. Обучила этому искусству свою дочь и других крестьянских детей, причем бесплатно.

Вологодское кружево является частью оформления многих этикеток товаров, вывесок. Элементы кружева даже использовали при создании эмблемы к зимней Олимпиаде в Сочи.