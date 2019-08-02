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02.08.2019 12:28
Проект: В регионах

Астраханский бизнес поддерживает приоритетные направления развития региона

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
Астраханские предприниматели подвели итоги работы Союза "Астраханская торгово-промышленная палата" за 2015-2019 годы и выразили поддержку пяти приоритетным направлениям развития региона, обозначенным врио губернатора Игорем Бабушкиным.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Подведение итогов деятельности состоялось на внеочередном съезде Союза "Астраханская торгово-промышленная палата", в работе которого принял участие и.о. председателя правительства региона Александр Шарыкин.

На сегодняшний момент в Астраханскую ТПП входят 230 организаций. С начала 2015 по июль 2019 года региональная ТПП оказала услуг на сумму более 45 миллионов рублей.

Предпринимателям помогают провести экспертизу внешнеэкономических документов, подготовить пакет документов для регистрации товарного знака, провести бизнес-обучение, содействуют в проведении выставок. Члены АТПП активно участвуют в круглых столах и встречах с представителями различных ветвей власти, имеют налаженные взаимоотношения с представителями торгово-промышленных палат ряда других государств и регионов России.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Глава Астраханской области определил приоритеты развития региона

- Сегодня такой союз - один из действенных инструментов власти для общения с бизнесом, - отметил и.о. председателя правительства Астраханской области Александр Шарыкин. - Это профессиональное сообщество бизнесменов, которые ставят для себя задачу увеличить присутствие бизнеса на территории региона.

В своем выступлении Александр Шарыкин говорил о пяти основных приоритетах развития региона, которые обозначил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Власть нацелена помогать бизнесу развиваться, а от бизнеса, в свою очередь, ждет социальной ответственности.

- Я думаю, люди услышали о желании власти взаимодействовать с ними и вести прямой диалог, - сообщил Александр Шарыкин. - Самое главное, они готовы к выполнению тех амбициозных задач, которые мы ставим, для того чтобы улучшить жизнь людей в регионе.

Напомним, что среди приоритетов обозначенных главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, развитие социальной сферы, перезагрузка региональной экономики, новое качество управления, развитие инфраструктуры области и укрепление внешнего взаимодействия.

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