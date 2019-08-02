С некоторых пор отдых на сочинских пляжах получил достойную альтернативу - на месте бывших объектов XXII Олимпийских игр вырос горный курорт мирового класса "Роза Хутор".

Расположенный всего в часе езды от аэропорта, он привлекает не только любителей зимних видов спорта, давно облюбовавших здешние горнолыжные трассы. Летом на курорте кипит жизнь, насыщенная не менее яркими эмоциями. Не случайно с каждым новым сезоном все больше туристов, прибывающих в Сочи, предпочитают пляжному ничегонеделанию активный отдых в горах. В этом году "Роза Хутор" заметно укрепил свои позиции. К уже знакомым пешим и веломаршрутам по живописным горным склонам, взмывающей под облака канатной дороге, висящему над пропастью веревочному мосту, Парку водопадов и Йети Парку добавилось новые варианты небанального отдыха.

Самая громкая новинка - первый в Краснодарском крае родельбан. Эти "летние санки" совершают виражи на спуске, напоминающем американские горки, - с той лишь разницей, что седоки могут сами регулировать скорость прохождения по трассе. Когда фоном головокружительным виражам служат великолепные горы, эмоции просто зашкаливают. Любители острых ощущений высоко оценят и троллей "Полет орла", позволяющий "пролететь" над рекой Мзымта. Но сильнее всего из новых аттракционов впечатляют горные качели, не имеющие аналогов в России. Установленные на самом краю пропасти, они позволяют, хорошенько раскачавшись, заглянуть в бездну, испытав поначалу некоторый страх, а затем - неимоверный восторг. Нелишне сказать, что качели держатся не на стволах деревьев, как в джунглях Индонезии, откуда пришел этот аттракцион, а на стальных опорах - безопасность превыше всего.

Одна из наиболее популярных природных достопримечательностей курорта - Парк водопадов "Менделиха". В этом сезоне для посещения открыли самый высокий водопад в окрестностях Сочи - "Золотой" (высота 77 метров). Теперь туристы могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу и за несколько часов увидеть все семь местных водопадов - "Менделя", "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло" и вышеупомянутый "Золотой". Кроме того, появилась возможность совершить велопробег из горного кластера к Черному морю. Маршрут проходит по красивейшим местам - вниз по Альпийскому шоссе, набережной "Роза Хутор", далее по исторической Старой эстонской дороге, к водопаду с говорящим названием "Девичьи слезы". На пути встретятся также село Галицыно и Троице-Георгиевский женский монастырь, а природных красот так и вовсе не счесть. Чтобы легче было преодолевать 45-километровую дистанцию, туристам выдаются электровелосипеды.

Для тех же, кто не готов к такому длинному путешествию, предлагаются короткие велотуры по территории курорта. Есть среди них и новый маршрут - к этно-хутору "Шишин двор". Здесь, у берега горного озера на склоне хребта Аибга воссоздана типичная усадьба первых русских переселенцев, располагаются козья ферма, птичник, пасека и сыроварня. Таким образом, завершая поездку, велотуристы могут отведать местных специалитетов и искупаться в горной купели.

Ну а для тех, кто все же не в силах представить отпуск без морского купания, в Имеретинской бухте работает собственный пляж курорта со всеми положенными атрибутами комфорта. Добраться сюда легко - на регулярных бесплатных автобусах от отелей курорта. А вот выдержать на пляже больше пары часов трудно - манят назад зеленые склоны в туманной дымке, чистейший воздух и пьянящий запах горных трав.

Кстати

Отдыхать на курорте "Роза Хутор" стало выгоднее.

Курорт обновил специальную бонусную программу "Моя Роза". Теперь баллами виртуальной карты лояльности можно оплатить максимальное количество услуг, при этом начислять и списывать баллы возможно не только oнлайн, но и при расчетах в кассе. Накопить и потратить баллы по карте "Моя Роза" можно в более чем 50 ресторанах, магазинах и cпа-центрах, являющихся партнерами курорта. С любой совершенной покупки на карту начисляется 5%, при этом оплатить баллами можно до 30% суммы (за услуги лыжной школы - 20%). Для того чтобы стать участником бонусной программы достаточно установить мобильное приложение "Роза Хутор" и зарегистрироваться (на карту будет сразу начислено 500 баллов). Накопленные баллы можно потратить в любой сезон - на прогулочные билеты, проживание и другие услуги курорта - оплата до 30 % суммы. Партнеры программы предлагают оплатить баллами до 10 % суммы - в магазинах, и до 20 % - в ресторанах.