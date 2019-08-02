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02.08.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в массовом ДТП погибли два человека, пятеро ранены

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять пассажиров с различными травмами были госпитализированы (среди них двое детей). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Авария произошла сегодня около трех часов ночи на трассе

А-146 в Северском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Renault Logan.

В результате аварии на месте скончались 56-летний водитель ВАЗа и его 44-летняя пассажирка, ребенка 2010 года рождения доставили в больницу. Также с места аварии госпитализировали 45-летнего водителя и 7-летнего пассажира Chevrolet, 40-летнего водителя и двух спутников, 2000 и 1979 года рождения, автомобиля Renault.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все причины ДТП, расследование уголовное дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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