На Кубани в массовом ДТП погибли два человека, пятеро ранены

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять пассажиров с различными травмами были госпитализированы (среди них двое детей). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла сегодня около трех часов ночи на трассе

А-146 в Северском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Renault Logan.

В результате аварии на месте скончались 56-летний водитель ВАЗа и его 44-летняя пассажирка, ребенка 2010 года рождения доставили в больницу. Также с места аварии госпитализировали 45-летнего водителя и 7-летнего пассажира Chevrolet, 40-летнего водителя и двух спутников, 2000 и 1979 года рождения, автомобиля Renault.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все причины ДТП, расследование уголовное дела продолжается.