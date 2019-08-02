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02.08.2019 15:50
Проект: В регионах

На волгоградском "Химпроме" запустят совместное производство метанола

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгограде состоялось подписание трехстороннего лицензионного соглашения на предоставление технологии для проектирования, строительства и эксплуатации производства метанола. В совместном российско-японском проекте, которое реализуют на территории бывшего завода "Химпром", будут использованы наработки крупной датской компании.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Общий объем инвестиций превышает 50 миллиардов рублей. Проектная мощность нового завода составляет миллион тонн метанола в год. После демонтажа ряда старых конструкций в 2020 году начнется строительство новых корпусов. Завершат его в конце 2022 года. В ближайшее время начнется расчистка 36 гектаров на старой промышленной площадке "Химпрома". Сейчас идет проектирование.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Развитие предполагает дальнейшее производство полиэтилена и полипропилена. Производство будет потреблять миллиард кубических метров газа в год. На рабочие места привлекут от 500 до тысячи человек. Мы планируем начать производить метанол во втором полугодии 2023 года, - сказал генеральный директор компании "Промтех" Александр Шведов.

Рынок метанола постоянно растет. Волгоград выбрали за ряд "факторов успеха": географическое расположение, индустриальная инфраструктура, профессиональные кадры и активная позиция региональной власти - в Волгоградской области для инвесторов предусмотрено более 50 видов поддержки.В восьмимесячный навигационный период транспортировка товаров будет идти по Волге - с выходом через судоходный канал и Дон к Черному морю. В остальное время отгрузка пойдет по железной дороге.

Основными рынками сбыта являются черно- и средиземноморские регионы, а также другие страны Европы.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Мы продолжаем работу по развитию площадки "Химпрома". В планах - производство ферросилиция - это продукт, востребованный как в РФ, так и за ее пределами. В 2021 году ожидаем ввод предприятия по производству хлорной извести. На площадке "Химпрома" уже работают порядка 300 человек. Тут будут соблюдены самые высокие требования безопасности, в том числе и экологической. Очень хорошо, что руководители с нашей и японской стороны это понимают. В проектировании участвуют мировые лидеры в своей сфере. Волгоградская область рассматривает эту площадку как перспективную: заявок на размещение здесь производств достаточно. У нас получится современный химический кластер, - прокомментировал губернатор региона Андрей Бочаров.

Спрос на ферросилиций есть как в самой Волгоградской области ("Красный Октябрь", Волжский трубный завод), так и за рубежом (Европа и США). Эту продукцию уже в 2020 году начнет выпускать Волгоградский электрометаллургический комбинат. Сначала тут будут производить до 24 тысяч тонн в год, но в планах есть увеличение мощности.

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