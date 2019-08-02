Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области

Владимир Путин поручил заняться созданием мобильных медпунктов в Астраханской области. Он также пообещал властям региона оказать поддержку в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).

Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.

В начале встречи Путин отметил, что руководитель региона недавно приступил к исполнению обязанностей губернатора.

"Игорь Юрьевич, работы много, я так понимаю, времени у вас было мало, но в целом, на мой взгляд, вы уже там практически освоились", - сказал Путин. Напомним, что Бабушкин назначен указом президента исполняющим обязанности губернатора 6 июня этого года.

Среди приоритетов своей работы в Астраханской области врио главы региона назвал рост качества жизни людей и повышение социальной защищенности граждан. Бабушкин рассказал о своей первой законодательной инициативе, которая позволила расширить меры социальной поддержки. Они должны охватить более 200 тысяч населения.

"С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу", - сообщил руководитель региона. По его словам, на этот год уже запланировано на эти цели 280 миллионов рублей, а со следующего года на поддержку населения будет выделено 845 миллионов рублей.

"А источники?", - поинтересовался Владимир Путин и отметил, что "205-206 тысяч астраханцев - это немалое число". Бабушкин сообщил, что все средства предусмотрены в консолидированном бюджете Астраханской области. "Мы все посчитали и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан", - пояснил он.

Бабушкин также заявил об активной работе по выполнению поручений президента. "Реализуем проекты по социальным объектам - это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 объектам у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведется работа по их реализации. По 11 плановые сроки - 2020-2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы", - рассказал он.

Президента интересовала ситуация в здравоохранении во всей области. Врио главы региона признал, что в сфере первичного здравоохранения "дела обстоят не очень хорошо". "Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населенных пунктах. Нам необходимо дополнительно построить ФАПы в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения", - заявил он.

Путин в ответ указал на то, что необходимо не только строить новые объекты, но и реконструировать старые. Кроме того, президент РФ поручил врио губернатора обратить внимание на необходимость создания мобильных медицинских пунктов в регионе. "Мобильные пункты обязательно нужно тоже создавать", - подчеркнул президент.

Бабушкин также рассказал, что у населения региона есть большой запрос на новые объекты культуры. "Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, еще 50 - 60-х годов постройки в большинстве случаев", - пояснил он.

В ходе встречи глава государства отдельно остановился на вопросах экономики. В частности, обсудил с Бабушкиным создание портовой особой экономической зоны.

Глава региона доложил, что уже сформирована рабочая группа и ведется оформление земельного участка под ОЭЗ. "Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: Министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами", - пояснил он. Бабушкин также пообещал до 1 декабря подготовить главе государства доклад, в котором будут указаны сроки и этапы формирования портовой особой экономической зоны. Путин в ответ пообещал оказать всю необходимую поддержку в этом процессе. "Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу", - сказал он.