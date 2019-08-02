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02.08.2019 19:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину. Статью Мюллера опубликовал сайт Infosperber.

Мюллер посетил в Севастополе Панораму и Балаклавский музей - укрытие подводных лодок, изучил историю обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны, прогулялся по улицам.

Увидев цветы у памятника Екатерине Великой, он сделал вывод, что жители Севастополя обладают "глубоким историческим сознанием" и поклоняются императрице, которая основала их город.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Однако в украинские годы этот памятник обливали краской и даже повреждали, потому что русскому прошлому города нет места в глазах украинских националистов", - пишет Мюллер.

По его словам, готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя, в чем он убедился во время поездки на полуостров в мае-июне 2019 года.

Он расспросил местных жителей о событиях Крымской весны. Мюллер пишет, что дни перед референдумом в марте 2014 года были для крымчан очень драматичными. Люди чувствовали угрозу со стороны Украины и не знали, что делать и чего ожидать. Тогда они решили в случае украинского вмешательства взяться за оружие.

- Студенты решили при необходимости защитить город с помощью оружия в случае вмешательства с украинской стороны, - рассказала швейцарцу преподаватель Севастопольского государственного университета Мария Некрасова - Стали проверять подземные военные объекты времен Второй мировой войны, чтобы использовать их снова в борьбе против украинских формирований.

Кристиан Мюллер пришел к выводу, что Севастополь сегодня - это военно-морской порт, русский город с населением, готовым к обороне. Он основан, управляется и защищается русскими.

"Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину. И Россия никогда не вернет Украине город, который слишком важен как выход к Черному морю", - заключает журналист.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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