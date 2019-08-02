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02.08.2019 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые рассказали, где в Крыму самая чистая морская вода

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мыс Тарханкут на западной оконечности Крымского полуострова омывается самой чистой морской водой. Об этом РИА Новости рассказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

По словам ученого, исключительная чистота моря у побережья этого уголка Крыма связана с особенностями подводных течений. Здесь они движутся против часовой стрелки и к побережью вода приходит с глубины, где она чище.

Фото: iStock
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- Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там, - сказал Сергей Коновалов.

Достаточно высокой степенью чистоты отличается вода и у южного берега Крыма, что по мнению ученых обусловлено узостью прибрежного шельфа, граничащего с большими глубинами. Глубоководные выпуски сточных вод населенных пунктов защищают здесь морское побережье от загрязнения. А наиболее грязными с точки зрения специалистов являются участки мелководья и заливы.

- Есть обширный шельф в северо-западной части моря, где глубина не более 200 метров. Это румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Это мелководные районы, - пояснил Сергей Коновалов.

Существует прямая связь между чистотой морской воды и глубиной у морского побережья. Кроме того, на состояние акватории прямое влияние оказывает близость портов. Они являются антпропогенным фактором, загрязняющим морскую воду.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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