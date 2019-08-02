Житель Дагестана приговорен к 17 годам за сбор средств для "ИГ"

Решением Северо-Кавказского окружного военного суда житель Дагестана приговорен к 17 годам лишения свободы за участие в сборе средств для международной террористической организации "ИГ", запрещенной в России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в суде, установлено, что в июне 2016 года в дагестанском селе Агачаул подсудимый решил организовать сбор денежных средств на нужды террористов. Призыв об этом мужчина разместил в интернете при помощи мобильного телефона. А после перевел на банковские карты, оформленные на участников незаконного вооруженного формирования, 55 232 рубля.

- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.