На Урале спасли ребенка с патологией через 12 часов после его рождения

В Екатеринбурге провели операцию новорожденному с пороком сердца - малыш оказался на столе у хирургов спустя 12 часов после своего появления на свет.

У младенца диагностировали тотальный аномальный дренаж легочных вен. Это значит, что пока малыш находится в утробе, его легкие не работают, а кровообращение полностью зависит от матери. Однако как только он начинает дышать самостоятельно, кровь не может оттекать от легких, что, в конечном счете, приводит к летальному исходу. В Свердловской области за год рождается до трех младенцев с такой патологией.

"Врачам удалось спасти жизнь малыша благодаря тому, что все сработали быстро, чтобы он попал на операционный стол в первые часы жизни. Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы все прошло так слаженно. Подобные случаи единичны", - цитирует департамент информационной политики Константина Казанцева, завотделением детской кардиохирургии областной клинической больницы.

После операции маленький пациент провел несколько недель в реанимации, затем - в отделении кардиологии. Сейчас он находится дома со своей семьей.