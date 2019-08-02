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02.08.2019 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале спасли ребенка с патологией через 12 часов после его рождения

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба СОКБ №1 Фото: Пресс-служба СОКБ №1
Фото: Пресс-служба СОКБ №1

В Екатеринбурге провели операцию новорожденному с пороком сердца - малыш оказался на столе у хирургов спустя 12 часов после своего появления на свет.

У младенца диагностировали тотальный аномальный дренаж легочных вен. Это значит, что пока малыш находится в утробе, его легкие не работают, а кровообращение полностью зависит от матери. Однако как только он начинает дышать самостоятельно, кровь не может оттекать от легких, что, в конечном счете, приводит к летальному исходу. В Свердловской области за год рождается до трех младенцев с такой патологией.

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"Врачам удалось спасти жизнь малыша благодаря тому, что все сработали быстро, чтобы он попал на операционный стол в первые часы жизни. Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы все прошло так слаженно. Подобные случаи единичны", - цитирует департамент информационной политики Константина Казанцева, завотделением детской кардиохирургии областной клинической больницы.

После операции маленький пациент провел несколько недель в реанимации, затем - в отделении кардиологии. Сейчас он находится дома со своей семьей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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